27 февраля, 20:58
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве неизвестный обокрал пенсионера на сумму более миллиона рублей, передает пресс-служба ГУ МВД России по столице.
Инцидент произошел в квартире на улице Пырьева. О пропаже заявил пострадавший мужчина 1949 года рождения.
"Полицейскими было установлено, что неизвестный, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру, где тайно похитил денежные средства, ювелирные изделия на общую сумму свыше 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 ("Кража"). Злоумышленника разыскивают.
Ранее столичные полицейские задержали подозреваемого в краже из квартиры в момент, когда хозяева спали. В ночное время были похищены личные вещи – наушники, ноутбук и банковские карты.
"Московский патруль": полиция задержала серийного вора в Подмосковье
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