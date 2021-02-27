Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве неизвестный обокрал пенсионера на сумму более миллиона рублей, передает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в квартире на улице Пырьева. О пропаже заявил пострадавший мужчина 1949 года рождения.

"Полицейскими было установлено, что неизвестный, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру, где тайно похитил денежные средства, ювелирные изделия на общую сумму свыше 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 ("Кража"). Злоумышленника разыскивают.

Ранее столичные полицейские задержали подозреваемого в краже из квартиры в момент, когда хозяева спали. В ночное время были похищены личные вещи – наушники, ноутбук и банковские карты.

