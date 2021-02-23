В Москве обокрали квартиру со спящими внутри жильцами

06:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже из квартиры в момент, когда хозяева спали.
Как говорится на сайте МВД по городу, в полицию обратилась 30-летняя жительница района Люблино на юго-востоке столицы.
Заявительница сообщила, что из квартиры, в которой она проживает вместе с мужем, в ночное время были похищены личные вещи – наушники, ноутбук и банковские карты.
В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали 41-летнего подозреваемого.
Было установлено, что мужчина, находясь ночью в подъезде, умышленно дергал за ручки входных дверей. Попав в незапертую квартиру, он похитил вещи и скрылся.
Отмечается, что злоумышленник успел сбыть похищенную технику, а банковскими картами несколько раз оплатил товар. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее в Санкт-Петербурге вор вернул жертве сумку, украденную на Московском вокзале, с любовной запиской.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: