В Москве обокрали квартиру со спящими внутри жильцами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже из квартиры в момент, когда хозяева спали.

Как говорится на сайте МВД по городу, в полицию обратилась 30-летняя жительница района Люблино на юго-востоке столицы.

Заявительница сообщила, что из квартиры, в которой она проживает вместе с мужем, в ночное время были похищены личные вещи – наушники, ноутбук и банковские карты.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали 41-летнего подозреваемого.

Было установлено, что мужчина, находясь ночью в подъезде, умышленно дергал за ручки входных дверей. Попав в незапертую квартиру, он похитил вещи и скрылся.

Отмечается, что злоумышленник успел сбыть похищенную технику, а банковскими картами несколько раз оплатил товар. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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