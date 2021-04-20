В Подмосковье пенсионерка сообщила о хищении внуком 1 млн долларов и 1 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пенсионерка из подмосковного Хотькова заявила в полицию о хищении из ее квартиры 1 миллиона долларов и 1 миллиона рублей, украсть деньги, по словам 89-летней женщины, мог ее внук. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В понедельник 19 апреля в полицию обратилась пенсионерка из Хотькова, заявившая о пропаже крупной денежной суммы из ее квартиры. По ее словам, кража могла произойти в период с 22 февраля по 8 марта, а совершить ее, по предположению женщины, мог внук. В общей сложности злоумышленник похитил 1 миллион долларов и 1 миллион рублей", – заявил источник.

Он уточнил, что по данному факту организована проверка. Правоохранители установят все обстоятельства случившегося.

Ранее в столичной полиции возбудили дело после хищения у пенсионерки 23 миллионов рублей. По данным СМИ, пострадавшей оказалась дочь летчика-испытателя Валерия Чкалова. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленников ищут.