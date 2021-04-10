Полиция возбудила дело о мошенничестве после похищения 23 млн рублей у дочери Чкалова

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В столичной полиции возбудили дело после хищения у пенсионерки 23 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что 9 апреля к сотрудникам полиции обратилась женщина с заявлением, что неизвестные ввели в заблуждение ее бабушку 1939 года рождения и похитили у нее 23 миллиона рублей.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что пострадавшей оказалась дочь летчика-испытателя Валерия Чкалова.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленников ищут.

Ранее сообщалось, что следователи организовали проверки в Одинцовском городском округе, а также в городском округе Щелково по факту афер в отношении модельера Вячеслава Зайцева и вдовы актера Алексея Булдакова. В сюжетах СМИ обсуждалось возможное хищение и реализация по заниженной стоимости имущества, принадлежащего женщине.