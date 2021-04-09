СК проверит данные об аферах в отношении модельера Зайцева и вдовы Булдакова

14:12
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Следователи организовали проверки в Одинцовском городском округе, а также в городском округе Щелково по факту афер в отношении модельера Вячеслава Зайцева и вдовы актера Алексея Булдакова. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Подмосковью.
Отмечается, что специалисты начали проверку после появления информации, вышедшей в эфире федеральных каналов.
"В первом случае СМИ сообщают о том, что вдова актера Булдакова могла стать жертвой мошенников. В сюжете обсуждалось возможное хищение и реализация по заниженной стоимости имущества, принадлежащего женщине", – говорится в материале.
Во втором случае следователи организовали проверку сведений о том, что в доме модельера Вячеслава Зайцева регулярно находится группа людей, которая использует его для личного обогащения, снимая с ним видео в социальную сеть TikTok.
Известно, что в рамках проверок специалисты опросят всех граждан, о которых шла речь в сюжетах, а также проверят все озвученные сведения. По итогам проверок примут процессуальные решения.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку в отношении блогера Даниила Масленникова после информации о мошенничестве с его стороны. В настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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