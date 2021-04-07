СК проверит блогера Бородатого Дена после сообщений о мошенничестве

13:42
Фото: instagram.com/borodati_den
СК начал проверку в отношении блогера Даниила Масленникова после информации о мошенничестве с его стороны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Доследственная проверка организована после появления на одном из телеканалов сюжета о том, что блогер Даниил Масленников, использующий аккаунт "Бородатый Ден", обманывал обратившихся к нему пользователей социальной сети Instagram о возможности получения прибыли от инвестирования денежных средств в Сети и похитил денежные средства пользователей в особо крупном размере", – отметил источник.
В настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.
Блогер Даниил Масленников специализируется на роликах, в которых он помогает пенсионерам, детским домам и другим нуждающимся. В Instagram на него подписаны 208 тысяч человек, в TikTok за молодым человеком следят более 800 тысяч подписчиков.
Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал до конца мая главного инспектора отдела ИФНС России № 10 Мурата Мурадова. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Точная сумма официально не называется, однако, по данным источника, она составляет порядка 948 тысяч рублей.
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