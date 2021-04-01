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Происшествия

19:23

В Москве арестовали налогового инспектора за крупную взятку

суды происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Хамовнический суд Москвы арестовал до конца мая главного инспектора отдела ИФНС России № 10 Мурата Мурадова.

"Мурадов арестован до 29 мая", – рассказал пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

Он подчеркнул, что инспектора обвиняют в получении взятки в крупном размере. Точная сумма официально не называется, однако, по данным источника РИА Новости, она составляет порядка 948 тысяч рублей.

Ранее в конце марта был задержан и. о. замглавы правительства Ставрополья Роман Петрашов по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, мужчина незаконно получил не менее 130 миллионов рублей под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров.

Накануне, 31 марта, Чертановский районный суд Москвы принял решение арестовать Петрашова. Под стражей он будет находиться до 25 мая.

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