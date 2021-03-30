И. о. замглавы правительства Ставрополья задержан по подозрению в мошенничестве

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Исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС.

По версии следствия, с 2013 по 2015 год Петрашов получил не менее 130 миллионов рублей под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений. Эти деньги он получил как лично, так и через посредников, а также через перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц.

Сейчас по месту проживания и на рабочем месте Петрашова проводятся обыски. В ближайшее время его доставят к следователям.

В марте заместителя председателя правительства Ставрополья Александра Золотарева арестовали на два месяца. Его подозревают в получении взяток на сумму в размере 63 миллионов рублей. Золотарев будет находиться под стражей до 12 мая.

Следственный комитет задержал Александра Золотарева 12 марта. В этот момент он находился в аэропорту Ставрополя и собирался скрыться.

По данным следствия, с 2017 по 2019 год Золотарев и замещавший должность первого замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий получили взятки в размере более 63 миллионов рублей.

Деньги передавал представитель акционерного общества. Они предназначались в качестве покровительства при реализации государственных контрактов по строительству трех медицинских учреждений в городе Ставрополе.

