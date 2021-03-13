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Задержан начальник отдела полиции Красноярска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления СК по региону.

"Факт задержания начальника первого отдела полиции подтверждаем", – заявили в Следственном комитете.

Ранее в популярных Telegram-аккаунтах сообщалось, что начальник был задержан в момент получения взятки в размере 500 тысяч рублей. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Накануне Следственный комитет (СК) задержал заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере.

По данным следствия, с 2017 по 2019 год Золотарев и замещавший должность первого замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий получили взятки в размере более 63 миллионов рублей.

