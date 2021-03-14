Подозреваемый во взяточничестве зампред правительства Ставрополья взят под стражу

Фото: stavropol.sledcom.ru

Заместитель председателя правительства Ставрополья Александр Золотарев арестован на два месяца. Его подозревают в получении взяток на сумму в размере 63 миллионов рублей, передает ТАСС.

Меру пресечения озвучил судья во время заседания Промышленного районного суда Ставрополя. Золотарев будет находиться под стражей до 12 мая.

Следственный комитет задержал Александра Золотарева 12 марта. В этот момент он находился в аэропорту Ставрополя и собирался скрыться.

По данным следствия, с 2017 по 2019 год Золотарев и замещавший должность первого замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий получили взятки в размере более 63 миллионов рублей.

Деньги передавал представитель акционерного общества. Они предназначались в качестве покровительства при реализации государственных контрактов по строительству трех медицинских учреждений в городе Ставрополе.

