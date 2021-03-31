Суд арестовал и. о. зампреда правительства Ставрополья по делу о мошенничестве

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Чертановский суд Москвы заключил под стражу исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая в отношении обвиняемого Романа Петрашова", – рассказали в пресс-службе суда.

Петрашову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Свою причастность к преступлению чиновник отрицает.

По данным следствия, ему вменяется получение не менее 130 миллионов рублей под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.

Деньги Петрашов получал как лично, так и через посредников и путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц.

Ранее самого зампреда правительства Ставрополья Александра Золотарева задержали при попытке скрыться. По данным следствия, с 2017 по 2019 год Золотарев и замещавший должность первого замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий получили взятки в размере более 63 миллионов рублей.

Деньги передавал представитель акционерного общества. Они предназначались в качестве покровительства при реализации государственных контрактов по строительству трех медицинских учреждений в Ставрополе.