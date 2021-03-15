Губернатор Ставрополья отправил региональное правительство в отставку

Фото: ТАСС/Елена Афонина
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил в отставку правительство региона после ареста зампредседателя кабинета министров Александра Золотарева. Об этом Владимиров написал в Instagram.
"Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и.о.", – написал он.
Губернатор добавил, что решение о том, кто войдет в новый состав кабмина, будет приниматься только после тщательной антикоррупционной проверки каждого кандидата.
Он отметил, что ситуация Золотарева является экстраординарной и требует решительных действий.
"Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет права с него сворачивать", – сказал Владимиров.
Ранее СК задержал Александра Золотарева. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взяток на сумму в размере 63 миллионов рублей. Сейчас он находится под стражей после попытки скрыться.
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