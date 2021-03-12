Главу Минздрава Словакии отправили в отставку из-за "Спутника V"

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Глава Минздрава Словакии Марек Крайчи покинул пост из-за разногласий по закупке российской вакцины "Спутник V".

Как заявил премьер-министр страны Игорь Матович, отставку в ультимативном порядке потребовали лидеры правых партий, входящих в правящую коалицию.

1 марта Словакия получила первую партию препарата из России. Инициатором поставки был глава кабмина. Это вызвало резкую реакцию со стороны коалиционных партнеров.

Сначала они пытались добиться отставки премьера, однако не нашли понимания у президента страны Зузаны Чапутовой, передает портал Noviny.

После этого правые потребовали отправить в отставку главу Минздрава, который выдал разрешение на использование "Спутника V".

На пресс-конференции Матович сообщил, что отставка должна будет произойти после того, как в Словакии начнется использование "Спутника V".

Говоря о Крайчи, премьер подчеркнул, что из всех министров за 12 месяцев пандемии он "отпахал" больше всех, а требование отставки назвал бесчеловечным и аморальным.

По его словам, Крайчи стал "ритуальной жертвой" разногласий в правящей коалиции. Председатель правительства отметил, что на него давно давили с требованием уволить министра.

Каждую ошибку в решениях правительства, допущенную во время пандемии, ставили в вину именно Крайчи, добавил он.

Матович договорился о поставке вакцины из России втайне от партнеров по коалиции. Ранее они заблокировали это решение на заседании правительства.

Причиной стало отсутствие у "Спутника V" регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Матович назвал это проявлением неуважения к согражданам.