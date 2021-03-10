Пашинян сообщил об освобождении от должности начальника Генштаба

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что глава Генерального штаба республики Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности. Президент страны Армен Саркисян не подписал указ о его увольнении в срок, и при этом не стал обжаловать в Конституционном суде.

"Силой закона с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности", – сказал Пашинян.

Ранее вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. В ответ на это глава кабмина освободил от должности начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

Однако президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке Гаспаряна. Он заявил, что не поддерживает ни одну из политических партий.

Позднее стало известно, что после отказа президента Никол Пашинян был намерен повторно направить ему предложение об увольнении Гаспаряна.