ВС Армении потребовали отставки Пашиняна

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Генштаба ВС.

"Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. В связи с создавшейся ситуацией ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства Республики Армения, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах", – говорится в заявлении.

Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота.

Акции оппозиции начались в Армении с 10 ноября. Именно тогда было подписано соглашение между Ереваном и Баку о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Оппозиционеры потребовали отставки Пашиняна и проведения досрочных парламентских выборов. В частности, оставить должность Пашиняна призвал католикос всех армян Гарегин II. Он отметил, что это необходимо во избежание потрясений и трагических последствий.

В свою очередь, Пашинян сообщил, что не собирается уходить в отставку.

