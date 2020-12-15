Несколько тысяч человек вышли на улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна

Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян

Несколько тысяч человек вышли на шествие в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает "Интерфакс".

Сообщается, что демонстрацию сопровождают большие силы полиции. Шествие организовали оппозиционные партии. Отмечается, что следующий митинг запланировали на 19 декабря.

Акции оппозиции начались в Армении с 10 ноября. Именно тогда было подписано соглашение между Ереваном и Баку о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Оппозиционеры потребовали отставки Пашиняна и проведения досрочных парламентских выборов. В частности, оставить должность Никола призвал католикос всех армян Гарегин II. Он отметил, что это необходимо во избежание потрясений и трагических последствий.

В свою очередь, Пашинян сообщил, что не собирается уходить в отставку. До этого было предотвращено покушение на премьер-министра Армении. Было установлено, что исполнитель имел договоренность с некоторыми политиками Армении и Нагорного Карабаха.