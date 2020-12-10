Оппозиционеры в Армении перекрыли движение рядом со зданием кабмина

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Акцию протеста организовали оппозиционные активисты около здания кабмина Армении. Протестующие перекрыли движение рядом со зданием, сообщает ТАСС.

Отмечается, что участники акции требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. На улице скандируют: "Никол, уходи, Никол, предатель!" Некоторых участников митинга задержали сотрудники полиции. Кроме того, часть активистов попыталась войти в здание правительства.

"Дайте нам войти, мы хотим встретиться с этим человеком и сообщить ему, что у него больше нет власти в стране. Он должен уйти", – прокричал один из участников акции.

В оппозиции подписанное Пашиняном, Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым соглашение о прекращении боевых действий считают капитуляцией.

Ранее Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку из-за роста в стране социальной напряженности и снижения уровня доверия по результатам конфликта в Нагорном Карабахе.

Боевые действия на спорной территории велись с 27 сентября.

10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

После этого в Ереване начались акции оппозиции. Среди требований митингующих – отставка Пашиняна, создание временного правительства и досрочные парламентские выборы.

