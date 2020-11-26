Фото: ТАСС/Sergei Grits/AP

Парламент Армении отказался отменить военное положение в стране, объявленное 27 сентября из-за начала военных действий в Нагорном Карабахе. Внеочередное заседание транслировали местные телеканалы.

За отмену военного положения проголосовали 36, против – 56 депутатов, отметил вице-спикер парламента Ален Симонян.

Накануне сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании Нагорно-Карабахской Республики. За принятие резолюции проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания.

10 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана остаются на занятых на момент заключения договора позициях.