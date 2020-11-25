Сенат Франции призвал правительство признать Нагорный Карабах

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Сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании Нагорно-Карабахской Республики. Об этом сообщает ТАСС.

За принятие резолюции проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания. Согласно документу резолюции, сенат призывает к немедленному выводу азербайджанских сил и их сторонников с захваченных территорий. Также он настаивает на проведении расследования совершенных в Нагорном Карабахе военных преступлений.

Авторы документа также считают важным, чтобы правительство содействовало возобновлению в рамках Минской группы переговоров о долгосрочном урегулировании конфликта. Кроме того, сенаторы рекомендовали правительству сделать выводы о той роли, которую играют турецкие власти, и рассмотреть с европейскими партнерами наиболее решительные ответные меры.

10 ноября состоялось подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В документ вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. При этом сообщалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

