Российские миротворцы завершили развертывание в Нагорном Карабахе

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российский миротворческие силы завершили развертывание на территории Нагорного Карабаха.

По его словам, в район конфликта были переброшены подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента.

Шойгу указал, что всего было совершено 250 авиарейсов, в результате которых в зону боевых действий перевезли 1960 человек и 552 единицы техники.

Кроме того, на совещании с Владимиром Путиным глава Минобороны отметил, что Лачинский коридор, связывающий Армению и Карабах, полностью разминирован.

"Генштабом организовано взаимодействие и установлены прямые каналы связи с военными ведомствами Азербайджана и Армении", – цитирует Шойгу "Интерфакс".

В свою очередь, Путин призвал миротворцев наладить контакт с армянами и азербайджанцами, чтобы не допустить конфликтов на бытовой почве.

Направленные в Карабах миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор

10 ноября президент России, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Также Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.