Путин рассказал о значении для РФ урегулирования конфликта в Карабахе

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Владимир Путин заявил, что конфликты, подобные тому, который произошел в Нагорном Карабахе, и их урегулирование представляют для России особое значение, сообщает РИА Новости.
"Для нас, для России, конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особую ценность и особое значение, играют особую роль", – сказал президент РФ на совещании о российской миротворческой миссии в Карабахе.
Он отметил, что вопрос урегулирования ситуации в регионе является важным с точки зрения обеспечения внутренней безопасности, напомнив, что в России проживают миллионы армян и азербайджанцев.
"Это имеет для нас и внутриполитическое измерение в этой связи и представляет очень большой интерес с точки зрения обеспечения внутренней безопасности, с точки зрения политики", – сказал Путин.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о попытках провокации армянских и азербайджанских националистов со стороны Запада для срыва перемирия в Нагорном Карабахе.
По его словам, такие действия США и европейских стран подтверждают, что они привыкли "решать свои задачи за счет интересов простых людей, в этот раз – азербайджанцев и армян".
10 ноября состоялось подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев.
Направленные в Карабах миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор
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