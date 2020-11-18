Нарышкин заявил о попытках Запада сорвать перемирие в Карабахе

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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о попытках провокации армянских и азербайджанских националистов со стороны Запада для срыва перемирия в Нагорном Карабахе. Его слова приводит пресс-бюро СВР.

"Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе – это поражение Еревана. Вбрасывается идея о необходимости "войны до победного конца". Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль "украл у них победу", когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Степанакерта", – заявил Нарышкин.

По его словам, такие действия США и европейских стран подтверждают, что они привыкли "решать свои задачи за счет интересов простых людей, в этот раз – азербайджанцев и армян".

"Американцев и европейцев не тревожит, что их провокации могут привести к новому кровопролитию и ввергнуть регион в тяжелый военный конфликт", – подчеркнул он.

10 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.