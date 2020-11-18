Алиев заявил об участии России и Турции в операциях в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия и Турция будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности армянского и азербайджанского народов в Карабахе, передает РИА Новости.

Он напомнил, что региональные страны поддержали заявление по Карабаху.

"Все наши соседи выразили поддержку этому заявлению. Поэтому считаю, что было бы справедливым, если бы вы были на нашей стороне", – сказал Алиев.

Ранее парламент Нидерландов принял резолюции о введении индивидуальных санкций в отношении Алиева, его супруги Мехрибан и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Авторами резолюции являются депутаты Садет Карабулут и Хедлит Плюмен.

10 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.