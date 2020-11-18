Путин заявил об упущенном шансе прекратить бои в Карабахе в октябре

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще в октябре был готов прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, сообщил Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" .

По его словам, условием азербайджанского лидера было возвращение беженцев в Шуши, однако премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг это предложение.

Российский лидер напомнил, что 19–20 октября провел серию телефонных переговоров как с Алиевым, так и с Пашиняном, но неожиданно для него Ереван отказался, потому что увидел в этом условии угрозу для интересов Армении и Карабаха.

Путин подчеркнул, что не понимает, в чем, по мнению армянской стороны, заключалась эта угроза. Таким образом, переговоры провалились. Также президент России сообщил, что до нового обострения в Нагорном Карабахе вопрос о передаче города Шуши никогда не ставился.

Накануне глава государства отметил, что окончательный статус Нагорного Карабаха еще не урегулирован. Он подчеркнул, что в настоящий момент существует договоренность о сохранении статус-кво данной территории.

Путин заявил, что для формирования окончательного статуса Карабаха необходимо создать условия для нормальной жизни.

10 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.