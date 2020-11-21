Шойгу обсудил с президентом и министром обороны Азербайджана обстановку в Карабахе

15:14
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу выразил уверенность в том, что действующий в Нагорном Карабахе режим прекращения огня будет соблюдаться и впредь. Об этом он заявил на встрече с президентом и министром обороны Азербайджана Ильхамом Алиевым и Закиром Гасановым.
"Считаю, что с исторического заявления [лидеров России, Армении и Азербайджана] прошло не так много времени, но миротворческие силы уже встали на те позиции, которые были определены, на 23 поста. Взяты под контроль основные магистрали, чтобы обеспечить безопасность на линии соприкосновения. Началось возвращение беженцев", – приводит слова главы Минобороны РФ ТАСС.
Он добавил, что работа, налаженная на данный момент, приносит результаты – режим прекращения огня соблюдается.
Шойгу ранее сообщил, что российский миротворческие силы завершили развертывание на территории Нагорного Карабаха. Он пояснил, что в район конфликта были переброшены подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента.
10 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.
Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
Почти 2 тыс российских миротворцев направлены в Нагорный Карабах
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