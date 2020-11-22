Путин высказался о принадлежности Нагорного Карабаха

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский

Владимир Путин прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Президент РФ выступит в эфире телеканала "Россия 1".

"Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики", – заявил глава государства.

По словам Путина, Россия не могла участвовать в боевых действиях напрямую, согласно условиям договора ОДКБ. Президент подчеркнул, что помощь в рамках этого соглашения предоставляется только в случае агрессии по отношению к стране-участнице.

Российский лидер также отметил, что Россия соблюдала обязательства, предусмотренные военно-техническим сотрудничеством с Ереваном. Он подчеркнул, что РФ делала все, чтобы Армения "не чувствовала себя брошенной".

10 ноября состоялось подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В документ вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев.

Ранее, 20 ноября, Владимир Путин высказался о возможных попытках подрыва договора. Президент РФ подчеркнул, что только война является альтернативой мирному соглашению.

