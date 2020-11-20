Путин предупредил о последствиях подрыва соглашений по Карабаху

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Владимир Путин оценил серьезность возможных действий по подрыву соглашения об урегулировании конфликта в Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства выступил на совещании о российской миротворческой миссии в Карабахе.

"Люди, которые пытаются это сделать [затормозить исполнение трехстороннего заявления президентов России, Армении и Азербайджана], должны понимать, что альтернативой этому может быть только одно – война", – заявил президент РФ.

По словам Путина, в случае срыва договоренностей "кровь пострадавших" будет на руках тех, кто помешал их исполнению.

Ранее глава государства заявил, что для России вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе имеет важное значение. Путин отметил, что учитывается фактор внутренней безопасности, поскольку в РФ проживает множество армян и азербайджанцев.

10 ноября состоялось подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев.

