Песков объяснил запрос согласия СФ на миротворцев в Нагорном Карабахе

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В Кремле подтвердили, что запросили согласие Совфеда на отправку миротворцев на территорию Нагорного Карабаха. Это нужно в связи с масштабностью миссии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Да, действительно, было постановление 2015 года, которое являлось и является юридической базой для принятия президентом подобных оперативных решений", – пояснил представитель Кремля.

По его словам, учитывая длительный срок, который может быть увеличен при необходимости, запросили дополнительное разрешение.

Ранее сообщалось, что СФ согласовал использование вооруженных сил РФ в миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Соответствующий запрос направил Владимир Путин.

В ночь на 10 ноября президент России, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев.

В целом в зоне конфликта в Нагорном Карабахе разместится российский миротворческий контингент, состоящий из 1 960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

Российский лидер подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по Карабаху. Он также выразил надежду, что в ближайшее время конфликт будет урегулирован.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября.