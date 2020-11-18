Совфед дал согласие на размещение российских миротворцев в Карабахе

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Совет Федерации согласовал использование вооруженных сил России в миротворческой операции в Нагорном Карабахе, сообщает RT.

Уточняется, что с данным обращением ранее обратился президент РФ Владимир Путин.

В ночь на 10 ноября российский лидер, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. Отмечалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Никол Пашинян на своей странице в Facebook позже опубликовал план работы властей страны. В нем говорится, что определение статуса Карабаха является приоритетным, переговорный процесс в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ будет продолжен.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.