Пашинян опубликовал план работы властей Армении

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Армянский премьер Никол Пашинян на своей странице в Facebook опубликовал план работы властей страны. В дорожную карту вошли 15 пунктов, сообщает RT.

В плане говорится, что определение статуса Карабаха является приоритетным, переговорный процесс в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ будет продолжен.

Также в нем упоминается восстановление разрушенных домов, объектов инфраструктуры и возвращение жителей Карабаха в свои дома. Сообщается, что семьям погибших военнослужащих власти собираются предоставить социальные гарантии.

10 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.