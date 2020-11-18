Путин запросил согласие Совфеда на размещение миротворцев в Карабахе

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В Совет Федерации поступило обращение Владимира Путина об использовании вооруженных сил России в миротворческой операции в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.

Председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что обращение президента рассмотрят на заседании 18 ноября.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. Отмечалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

В целом в зоне конфликта в Нагорном Карабахе разместится российский миротворческий контингент, состоящий из 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху. Он также выразил надежду, что в ближайшее время конфликт на данной территории будет урегулирован.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.