Российские военные медики вылетели в Нагорный Карабах

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Российские военные медики вылетели из Хабаровска в Нагорный Карабах для организации медицинского обеспечения миротворческого контингента РФ и оказания помощи местному населению, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В состав отряда вошли врачи и медперсонал отряда специального назначения Восточного военного округа, которые будут постоянно готовы оказать медицинскую помощь.

Подразделения перебрасывают на самолетах Ил-76 военно-транспортной авиации. Первые два из них уже вылетели из аэропорта Хабаровск-Новый.

Всего в Карабах перебросят 122 военных медика, 54 единицы автомобильной и спецтехники, а также 66 тонн необходимых материалов.

10 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

13 ноября Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. 20 ноября в Степанакерт направили первые конвои с гуманитарной помощью. Всего МЧС доставляет в Нагорный Карабах 345 тонн гуманитарной помощи.