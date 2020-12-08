Саркисян попросил Путина поддержать процесс демаркации с Азербайджаном

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Президент Армении Армен Саркисян попросил Владимира Путина поддержать процесс демаркации между Арменией и Азербайджаном, передает RT.

"Президент Саркисян обратился к президенту России с просьбой оказать содействие в завершении процесса демаркации между Арменией и Азербайджаном, чтобы исключить дальнейшую напряженность и негативное развитие событий", – сообщили в пресс-службе Саркисяна.

В своем письме президент Армении еще раз поблагодарил Владимира Путина за помощь в подписании соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Это, по его словам, помогло избежать новых жертв.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии.

