Азербайджан назвал число погибших в ходе конфликта в Карабахе

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По итогам боевых действий в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана погибли 2 783 военнослужащих, сообщает RT.

Еще более 100 военных числятся пропавшими без вести. В медицинских учреждениях находятся 1 245 военнослужащих.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии.

При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях. Также Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

