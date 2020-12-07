Путин и Меркель обсудили ситуацию в Карабахе

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили готовность стран к сотрудничеству в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в ходе беседы подробно обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе.
"Владимир Путин информировал о предпринятых посреднических усилиях с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев, развернутых по просьбе Баку и Еревана вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора", – сказано в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что лидеры стран назвали необходимостью решать проблемы населения, которое пострадало от боевых действий.
"В этой связи отмечена необходимость подключения специализированных международных структур к работе, которой занимается созданный Россией Центр гуманитарного реагирования", – говорится в тексте.
Также Путин и Меркель отметили, что стабилизации обстановки в регионе способствуют договоренности, зафиксированные в заявлении президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении.
Подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе состоялось 10 ноября. В документ вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. Позже стало известно, что присутствие в регионе увеличит Красный Крест.
Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
Позднее стало известно, что по итогам боевых действий со стороны Азербайджана погибли 2 783 военнослужащих. Еще более 100 военных числятся пропавшими без вести. В медицинских учреждениях находятся 1 245 военнослужащих.
Направленные в Карабах миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор
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