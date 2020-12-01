Турция и РФ подписали соглашение о создании совместного центра по Нагорному Карабаху

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Турция и Россия заключили соглашение о создании совместного центра мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.

В министерстве национальной обороны Турции рассказали о завершении переговоров о технических деталях, касающихся основ и принципов работы центра.

Сейчас ведутся необходимые работы для начала его функционирования, добавили в ведомстве. При этом детали подписанного соглашения там не привели.

В ночь на 10 ноября было подписано заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Его подписали президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. Отмечалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.