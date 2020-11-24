Путин оценил усилия РФ по урегулированию ситуации в Карабахе

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Владимир Путин заявил, что Россия предпринимает немалые усилия для посредничества в нормализации обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы предприняли энергичные усилия, чтобы остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, повлекшие гибель тысяч граждан дружественных нам Азербайджана и Армении", – отметил президент РФ.

По словам Путина, Россия следовала договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ при участии Франции и США. Он отметил, что главным достижением считает прекращение кровопролития и заключение перемирия между конфликтующими сторонами.

10 ноября состоялось подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В документ вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. Позже стало известно, что присутствие в регионе увеличит Красный Крест.

В минувшие выходные президент РФ прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Путин заявил, что Нагорный Карабах и прилегающие районы являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики.

Накануне сообщалось, что в районе села Мадагиз в Нагорном Карабахе ранение получил российский миротворец. Также при взрыве мины пострадали четыре сотрудника министерства чрезвычайных ситуаций непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, погиб один азербайджанский военный.

