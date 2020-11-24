Красный Крест в четыре раза увеличит свое присутствие в Карабахе

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Международный комитет Красного Креста в четыре раза увеличит свое присутствие в Нагорном Карабахе, сообщил в интервью изданию РБК президент МККК Петер Маурер.

По его словам, по мере разгорания конфликта стало ясно, что организации нужно делать больше.

"Если до войны бюджет нашей миссии в регионе был 10 миллионов франков, то на следующий год он составит 45 миллионов франков", – сказал Маурер.

Он добавил, что сейчас от организации в регион планируется направить дополнительно 400–500 человек. При этом президент МККК напомнил, что в последние дни Красный Крест уже увеличил свое присутствие.

Он рассказал, что у комитета есть офисы в Ереване и Баку. Помимо этого, представители Красного Креста возвращаются в Степанакерт и планируют открыть еще один–два офиса.

10 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

13 ноября Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. 20 ноября в Степанакерт направили первые конвои с гуманитарной помощью. Всего МЧС доставляет в Нагорный Карабах 345 тонн гуманитарной помощи.