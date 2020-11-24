Красный Крест в четыре раза увеличит свое присутствие в Карабахе

08:51
Фото: ТАСС/Sergei Grits/АР
Международный комитет Красного Креста в четыре раза увеличит свое присутствие в Нагорном Карабахе, сообщил в интервью изданию РБК президент МККК Петер Маурер.
По его словам, по мере разгорания конфликта стало ясно, что организации нужно делать больше.
"Если до войны бюджет нашей миссии в регионе был 10 миллионов франков, то на следующий год он составит 45 миллионов франков", – сказал Маурер.
Он добавил, что сейчас от организации в регион планируется направить дополнительно 400–500 человек. При этом президент МККК напомнил, что в последние дни Красный Крест уже увеличил свое присутствие.
Он рассказал, что у комитета есть офисы в Ереване и Баку. Помимо этого, представители Красного Креста возвращаются в Степанакерт и планируют открыть еще один–два офиса.
10 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.
13 ноября Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. 20 ноября в Степанакерт направили первые конвои с гуманитарной помощью. Всего МЧС доставляет в Нагорный Карабах 345 тонн гуманитарной помощи.
Российские миротворцы прибывают в Нагорный Карабах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: