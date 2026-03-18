Baza: подозреваемый в убийстве девушки стриптизер месяц состоял с ней в отношениях

Стриптизер из Подмосковья, подозреваемый в убийстве и расчленении девушки, около месяца состоял с ней в отношениях, а также имел проблемы с деньгами и запрещенными веществами. Об этом пишет телеграм-канал Baza.



По словам знакомых пары, отношения мужчины с погибшей были недолгими. За это время они успели несколько раз расстаться и вновь помириться. Примечательно, что родители девушки негативно относились к избраннику дочери, так как тот якобы бил ее.

Собственным родителям, проживающих в Астрахани, подозреваемый заявлял, что трудоустроился сварщиком в Ленобласти, однако продолжал просить денег. О проблемах с наркотиками его близкие также знали.

В СМИ добавили, что мужчина работал в стрип-клубах Москвы и Подмосковья, выстраивая свои выступления на подражании образу рэпера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) и исполнении его песен.

Согласно материалам следствия, мужчина совершил убийство в Красногорске. Тело жертвы было расчленено и упаковано в два чемодана, которые затем были оставлены возле мусорных баков. После совершения преступления он покончил с собой.

