В Бостоне мужчина умер из-за куртки, застрявшей в эскалаторе метро, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mirror.

Трагедия случилась около 05:00 27 февраля на станции "Дэвис" – 40-летний Стивен Маккласки, отец двоих детей, потерял равновесие. Одежда попала в механизм эскалатора и затянулась вокруг шеи мужчины. При этом камеры видеонаблюдения засняли, что больше 10 человек прошли мимо и не оказали помощи, а один из прохожих смотрел на пострадавшего несколько секунд, прежде чем ушел.

Эскалатор остановил сотрудник станции только через 20 минут. На место прибыли пожарные, которые увидели, что часть кожи на спине Маккласки оказалась втянута в механизм. Чтобы вытащить мужчину, пришлось разобрать эскалатор.

Пострадавшего госпитализировали. Долгое время он находился в коме, а 9 марта у него случился инфаркт. Реанимировать пациента не удалось.

Сейчас семья Маккласки призывает транспортное управление взять на себя ответственность за инцидент. Расследование начал офис окружного прокурора.

Ранее в Башкирии школьника "зажевало" в механизм аттракциона в стерлитамакском парке имени Юрия Гагарина. Он катался на карусели "Вальс-ракушка" и получил множественные травмы. Ребенка доставили в детскую больницу Уфы санавиацией. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

