27 ноября, 17:34

Происшествия

В Приморье у ребенка затянуло руку в эскалатор ТЦ

Фото: телеграм-канал "Svodka25 Новости Приморья и Владивостока"

Руку 4-летнего ребенка затянуло в эскалатор в торговом центре в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 27 ноября в торговом центре на Клубной улице в городе Фокино. По данным ведомства, девочка упала с эскалатора, после чего ее руку зажал механизм складывающихся ступеней. В результате ребенка доставили в больницу.

Прокуратура начала проверку, во время которой даст оценку обеспечению безопасности при эксплуатации эскалаторов в торговом центре, а также действиям родителей девочки.

Следователи тоже организовали проверку, в рамках которой выяснят все обстоятельства инцидента. По результатам данных мероприятий будет принято процессуальное решение. В случае выявления информации, указывающей на признаки преступления, будет возбуждено уголовное дело.

В свою очередь, правоохранители уже осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения, а инспекторы по делам несовершеннолетних допросили родителей пострадавшей. Помимо этого, назначен ряд экспертиз.

Ранее мальчик получил травмы в ТЦ Серпухова. По предварительным данным, подросток хотел достать помаду, которую его знакомая уронила на металлическое перекрытие между лестницей и эскалатором. Когда он спрыгнул туда, конструкция не выдержала веса и провалилась.

СМИ выяснили, что у 11-летнего ребенка были выбиты зубы, разбито лицо и сломана рука. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мальчик в результате происшествия был госпитализирован.

Ребенок получил травму на эскалаторе в ТЦ Екатеринбурга

происшествиярегионы

