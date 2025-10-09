Ребенок пострадал при падении с тарзанки в развлекательном центре Омска

Фото: телеграм-канал Mash Siberia

Ребенок получил травмы, упав с одного из аттракционов в развлекательном центре Омска, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Омской области.

По данным ведомства, информация о случившемся появилась в СМИ. Утверждается, что ребенок упал с тарзанки из-за неприкрученной веревки. Школьнику оказана медпомощь.

Организована доследственная проверка, в ходе которой правоохранители установят обстоятельства и причины происшествия, а также дадут оценку действиям должностных лиц. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение.

Как пишут телеграм-каналы, инцидент произошел в развлекательном центре "Банана Парк". По их информации, железный болт пробил голову 9-летнему мальчику. При этом, рассказали очевидцы, сотрудники посоветовали соблюдать технику безопасности и якобы никак не помогли пострадавшему. В результате школьнику потребовалась операция.

Ранее в Уфе из-за сильного ветра перевернулся батут с детьми. Два ребенка получили травмы. После осмотра врачами одного из них госпитализировали, а второго отпустили домой. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.