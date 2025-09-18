В Приморье медики спасли младенца, на которого упал шкаф

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Спасской городской больнице Приморья спасли годовалого ребенка с черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на региональный Минздрав.

По данным ведомства, маленький ребенок получил травму после падения на него шкафа. В больнице опасное состояние младенца заподозрил врач-травматолог Борис Клименков. У ребенка шла кровь из уха и носа, появились обширные гематомы вокруг глаз и нарушение сознания.

Компьютерная томография подтвердила наличие эпидуральной гематомы. Специалисты провели трепанацию черепа и удалили гематому.

После операции пострадавшего ребенка доставили санавиацией во Владивостокскую клиническую больницу № 2 для дальнейшего лечения в нейрохирургическом отделении. В настоящее время ребенок находится под контролем специалистов.

Ранее московские врачи успешно прооперировали 1,5-годовалого мальчика с деформацией черепа. У ребенка был врожденный дефект, связанный с ранним закрытием метопического шва черепа. Из-за этого голова ребенка могла приобрести форму "киля корабля".

Благодаря слаженной работе врачей и специалистов в настоящее время внешность ребенка неотличима от сверстников, а его развитие соответствует норме.