В Госдуме предложили временно освободить студентов-бюджетников от оплаты общежития

Фото: depositphotos/strelok

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ выступили с инициативой об освобождении студентов, обучающихся за счет федерального бюджета, от оплаты за проживание в общежитиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение.

Предложение направлено на рассмотрение в Министерство науки и высшего образования РФ. В нем депутаты предлагают отменить ежемесячную плату за коммунальные услуги и пользование жилым помещением для этой категории учащихся.

Данная мера, по их словам, должна действовать до тех пор, пока размер стипендии не достигнет величины прожиточного минимума в России. Инициатива призвана защитить доходы студентов от инфляции.

Ранее в ГД предложили сделать первое образование в РФ бесплатным по ряду профессий. Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что первое образование в вузах и колледжах должно стать бесплатным для тех специалистов, в которых крайне нуждается Россия.

Он выделил такие сферы, как медицина, педагогика, инженерные и научные специальности, а также IT-отрасль.