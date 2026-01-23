Форма поиска по сайту

23 января, 16:03

Политика

В Госдуме предложили ввести 13-ю стипендию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России могут начать ежегодно выплачивать студентам 13-ю стипендию. Письмо с соответствующей инициативой на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко направила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова.

Она указала, что действующие размеры стипендий не покрывают базовые расходы студентов и существенно ниже величины прожиточного минимума.

"У большинства обучающихся отсутствуют стабильные собственные доходы, а возможности семьи поддерживать студента неодинаковы, вследствие чего ребята вынуждены искать подработку", – сказала Лантратова, добавив, что в дальнейшем это негативно влияет на учебу.

Кроме того, подчеркнула депутат, уже существует прецедентная логика в отношении 13-х ежегодных пенсий. Это позволяет концептуально опереться на уже сформировавшийся общественный запрос.

Лантратова считает, что выплату стоит предусмотреть для студентов очной формы обучения, получающих государственную академическую или социальную стипендию. Также ее можно распространить на аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров.

Ранее в Госдуме предложили увеличить стипендию студентам-бюджетникам до 18,9 тысячи рублей. Инициатива предполагает установить минимальный размер на уровне федерального прожиточного минимума.

По мнению депутатов, такая мера позволит создать более справедливую и предсказуемую систему поддержки студентов.

политикаобразование

