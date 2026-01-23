В Госдуме предложили увеличить стипендию студентам до 18,9 тысячи рублей

Фото: Москва 24/Анна Селина

Депутаты фракции "Справедливая Россия" внесут в Госдуму законопроект о значительном повышении стипендий для студентов-бюджетников. Об этом в интервью РИА Новости сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Инициатива предполагает установить минимальный размер академической стипендии на уровне федерального прожиточного минимума, который сейчас превышает 18900 рублей в месяц.

Законопроект, который будет представлен на рассмотрение в пятницу, 23 января, предлагает закрепить эту норму на федеральном уровне. Согласно пояснительной записке, минимальная государственная академическая стипендия для обучающихся очно на бюджетной основе должна составлять не ниже актуальной величины прожиточного минимума в целом по РФ.

Миронов подчеркнул, что такая мера позволит создать более справедливую и предсказуемую систему поддержки студентов. По его словам, текущая ситуация вынуждает большинство учащихся совмещать учебу с работой, причем зачастую в ущерб образованию.

Ранее председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что в России студентам из небогатых семей, которые живут в общежитиях вдали от родителей, могут поднять стипендию до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

По его словам, под новый законопроект могут подпасть студенты с достойной успеваемостью без иного источника официального дохода и которые проживают в общежитии.