Москвичи воспользовались инструкциями на mos.ru более 3,5 млн раз с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жители столицы воспользовались разделом "Инструкции для удобной жизни в Москве" на портале mos.ru более 3,5 миллиона раз с начала этого года, передает портал мэра и правительства столицы.

В сервисе можно узнать, как оформить документы и справки, как оплачивать единый платежный документ, записать ребенка в кружки и секции, а также найти ответы на сотни других вопросов.

В департаменте информационных технологий Москвы рассказали, что на сайте собрана база знаний по всем сферам городской жизни как для обычных жителей, так и для предпринимателей. Данные инструкции уже более 10 лет помогают москвичам находить ответы на свои вопросы.

В разделе собрано более 450 материалов. Найти среди них нужный можно при помощи встроенного поиска, в тематических подборках, по категориям, а также в популярных инструкциях.

"Например, в этом году горожане чаще всего просматривали материалы о том, как пользоваться личным кабинетом на портале mos.ru, открывали график планового отключения горячей воды и инструкцию о том, как передавать показания счетчиков", – сообщили в департаменте.

Найти инструкции можно в разделе "Помощь" в главном меню портала mos.ru. Всего на странице представлено свыше 20 категорий по сферам городской жизни. Чаще всего горожане открывали в прошлом году материалы в категориях "Дом и двор", "Технологии" и "Документы".

Самые популярные инструкции отображаются в виде карточек на главной странице. В частности, тут можно узнать, как оформить карту москвича, ИНН, водительское удостоверение, общегражданский паспорт, получить информацию о поверке счетчиков или записаться на прием к врачу.

Кроме того, некоторые материалы в рамках одного вопроса были собраны в тематические подборки. К примеру, пять инструкций из раздела "Здоровье москвича: все о медицинских услугах" позволят подробнее узнать, как оформить полис ОМС, прикрепиться к городской поликлинике и бесплатно получить медпомощь.

В 2025 году на разделе появились 15 новых инструкций, благодаря которым москвичи смогли узнать, как оформить ежемесячную выплату из маткапитала, как попасть на мероприятия проекта "Зима в Москве" и многое другое. Для предпринимателей и организаций опубликовали материалы о том, как организовать мероприятие на площадках проекта "Зима в Москве" или как присоединиться к электронному сервису "Химчистка" проекта "Москомсервис".

Помимо этого, раздел пополнили две новые подборки. В частности, для горожан подготовили инструкции, как получить помощь для семей с детьми-инвалидами, а для бизнеса – материалы на тему "Как организации присоединиться к электронным сервисам проекта "Москомсервис".

Ранее стало известно, что получение информации из электронной медкарты, передача показаний приборов учета воды и тепла и вход в электронный дневник стали одними из самых востребованных услуг у мужчин на портале mos.ru.

По данным столичного департамента информационных технологий, мужчины составляют 45% пользователей mos.ru. Цифровые возможности Москвы позволяют им быть продуктивнее и выполнять большее количество задач для самых разных жизненных ситуаций.