11 марта, 14:35

Происшествия
РИА Новости: основатель Readovka Костылев не признал вину в мошенничестве

Основатель Readovka Костылев не признал вину по делу о хищении более 1 млрд руб

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Основатель и экс-главред издания Readovka Алексей Костылев отверг обвинения в хищении свыше 1 миллиарда рублей у Минобороны России. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

"Костылеву было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признал", – уточнил инсайдер.

Журналист был задержан 25 февраля по подозрению в хищении средств в ходе выполнения государственных контрактов.

Выяснилось, что Костылев заключил договор на поставку беспилотников для Минобороны России на сумму около 2 миллиардов рублей. По данному факту завели уголовное дело, согласно которому экс-главреду Readovka грозит до 10 лет лишения свободы.

Спустя два дня после задержания Тверской суд Москвы заключил основателя издания под стражу до 25 апреля. Однако защита Костылева выразила готовность подать апелляцию.

