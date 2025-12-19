В России могут ввести страховку для гарантированной оплаты обучения в вузе

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В России обсуждается запуск страхового полиса, который бы гарантировал оплату обучения ребенка в вузе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков Евгения Уфимцева.

Данная мера сможет покрывать как первый год обучения, так и весь период учебы. Параметры страховки будут зависеть от условий конкретных компаний. Главная особенность инициативы заключается в том, что страховщик будет обязан оплатить обучение даже в том случае, если у клиента недостаточно собственных накоплений.

Одновременно с этим прорабатываются решения, которые позволят ребенку поступить в вуз на целевое место. Интерес к таким продуктам проявляют как страховщики, так и сами университеты, отметил Уфимцев. Первые программы могут появиться на рынке уже в 2026 году.

Эксперты отметили, что схожие механизмы страховые компании используют сейчас в рамках накопительного страхования жизни. Эти программы позволяют не только сформировать сумму, но и застраховать ее: при смерти, инвалидности, потере работы и так далее.

Как ожидается, новый продукт объединит существующие страховые механизмы с дополнительными опциями: возможностью поступления в вуз по целевой квоте и защитой от роста стоимости обучения.

Правительство России ранее одобрило законопроект, предоставляющий вдовам участников СВО право на зачисление по квоте на бюджетные места в техникумы, колледжи, университеты, а также на подготовительные курсы при высших учебных заведениях.

В России также планируют ввести стипендию имени Менделеева в области химии для студентов и аспирантов. Основным критерием для получения субсидии станет успешное достижение кандидатом в течение конкурсного периода определенных результатов в научно-исследовательской или научно-практической деятельности в области химии и химической технологии.