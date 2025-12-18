МГПУ провел переговоры с вузами-партнерами для обеспечения гарантии перевода студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Московский городской педагогический университет (МГПУ) провел переговоры с вузами-партнерами, чтобы обеспечить гарантии перевода студентов, сообщили в университете.

Уточняется, что ключевыми условиями являются перевод целыми группами, а также полная сохранность образовательной программы, всех условий и стоимости обучения. При этом, если цена в вузе-партнере выше, разница будет компенсирована городом.

Помимо этого, обучающимся не нужно будет сдавать дополнительные экзамены для перевода. Отсрочка от армии для юношей также будет сохранена.

С 1 сентября 2026 года МГПУ закроет все непедагогические направления, а студенты этих специальностей будут переведены в другие вузы. Речь идет о направлениях "Социология", "Реклама и связи с общественностью" и "Дизайн".

В вузе пояснили, что концентрация на педагогических образовательных программах обусловлена специализацией университета и требованием времени. Будет закрыт набор только на те специальности, которые не имеют никакого отношения к педагогике. Общее число студентов, обучающихся на этих направлениях, не превышает 9% от общего числа учащихся университета.

В Минобрнауки РФ заявили, что законные права студентов университета, которых коснется перевод в другие вузы, будут соблюдены должным образом. Представители министерства подчеркнули, что внимательно следят за развитием ситуации, и находятся на связи с правительством Москвы и руководством МГПУ.

